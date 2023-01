VIDÉO - Rafle du 10 janvier 1944 : Boris Cyrulnik sur les traces de son traumatisme à la synagogue de Bordeaux

Il est l'un des rares rescapés de la rafle de la synagogue de Bordeaux où 335 juifs - dont 50 enfants - ont été arrêtés par des policiers français et des soldats allemands, emprisonnés dans le lieu de culte et déportés à Drancy, puis à Auschwitz. Ce mardi soir, le célèbre neuropsychiatre Boris Cyrulnik assistait pour la première fois à la commémoration hommage aux victimes de cette rafle perpétrée dans la nuit du 10 au 11 janvier 1944. Soixante-dix-neuf ans plus tard, l'émotion était encore forte pour lui. "Dans mon souvenir, je n'avais pas peur, mais ce n'est pas possible. Ce qui est dans mon souvenir, c'est l'arrestation, l'évasion et les Justes."

Au matin du 11 janvier, la grande synagogue de Bordeaux, transformée en prison, était "occupée par des hommes en armes, il y avait des barbelés" se souvient celui qui n'avait que 6 ans et demi à l'époque. En Gironde, 228 juifs avaient été arrêtés par des policiers français et des soldats allemands. D'autres arrestations avaient eu lieu à Pau et à Bayonne. Tous ou presque ont été déportés vers Drancy et Auschwitz. Boris Cyrulnik, lui, a réussi à se hisser sous le plafond des toilettes de la synagogue et à échapper à la Gestapo. Quand il s'est retrouvé seul dans la rue, il a été sauvé par une infirmière de la Croix-Rouge, Andrée Descoubès.

Un traumatisme à l'origine de son travail sur la résilience

Le neuropsychiatre explique que cette expérience traumatisante est à l'origine de tout son travail sur le concept de résilience. Il a mis quarante ans avant de pouvoir remettre un pied à Bordeaux, en 1985. Ce mardi soir, en pénétrant dans l'enceinte de la synagogue, il confiait : "Le point de départ, c'est cette synagogue. Mais quand j'y étais, ce n'était pas une synagogue, c'était une prison. C'est devenu une synagogue quand la paix est arrivée. Et le fait qu'elle soit belle est très important parce que ça efface l'horreur de la guerre. La beauté efface l'horreur de la guerre."

Au moment de prendre la parole devant la communauté juive bordelaise venue lui rendre hommage, Boris Cyrulnik a insisté sur l'importance de mener de front devoir de mémoire et travail de résilience individuelle. Mais aussi sur la force de résistance dont les juifs ont fait preuve pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1942, le petit garçon, de père ukrainien et de mère polonaise, vivait à Bordeaux, entre les quartiers St-Michel et St-Pierre avec ses parents, jusqu'à ce qu'il soit confié à l'assistance publique. Son père s'était engagé dans la Résistance et ses parents étaient soucieux de le protéger des nazis. Ce mercredi, Boris Cyrulnik se verra remettre une médaille de la Ville de Bordeaux.

Après cette terrible nuit du 10 au 11 juin 1944, Boris Cyrulnik est resté en Gironde jusqu'à la fin de la guerre, caché par des Justes. Ses parents ont été déportés à Auschwitz où ils sont morts tous les deux.

