VIDEO – Reconstruction de Notre-Dame : les huit chênes de la forêt sarthoise de Bercé ont été abattus

Lundi 8 et mardi 9 mars, huit chênes aux qualités exceptionnelles ont été abattus dans la forêt de Bercé (Sarthe). Ils serviront à reconstruire le socle de la flèche de la cathédrale de Notre-Dame de Paris.

C’était un moment historique : lundi 8 et mardi 9 mars, huit chênes vieux de plus de 200 ans ont été abattus en forêt de Bercé (Sarthe). Choisis pour leurs qualités exceptionnelles, ils serviront à reconstruire le socle de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, détruite dans un incendie en avril 2019. Une opération très délicate et technique.

Scier les branches d'abord

Pour cette opération, tout commence en hauteur : un éhouppeur doit couper presque toutes les branches de l’arbre, afin d’éviter qu’elles ne se cassent au moment de la chute de l’arbre car cela pourrait fendre le tronc. Le travail se fait à la main : des griffes aux pieds, une longe dans les mains, Hugues Bouttier monte progressivement le long du tronc. "On monte petit à petit", explique le jeune homme.

Le voilà à une vingtaine de mètres de hauteur pour couper progressivement les branches. La responsabilité est grande mais à la hauteur du plaisir : "C’est un monument historique donc se dire qu’on sera monté dans cet arbre est forcément un honneur. C’est génial et historique. On ne fera ça qu’une fois dans notre vie."

Une coupe très technique

Ensuite place aux bûcherons. Leur défi : faire passer cet arbre de 26 mètres entre un hêtre et un autre chêne. Il faut donc y aller par étape : d’abord tronçonner les "hanches", c’est-à-dire rendre la base de l’arbre uniforme. Ensuite, il faut faire une entaille de direction, pour savoir dans quel sens le chêne va tomber. Puis, les bûcherons réalisent des charnières. "C’est le bois qu’on laisse pour bien tenir le tronc parce que si vous tronçonnez trop il part dans le mauvais sens", explique Daniel Pichon, dont c'est le métier depuis près de 40 ans.

Finalement, le chêne de 230 ans tombe dans un bruit assourdissant. Les sept tonnes s'écrasent sur un tapis de branche installé pour amortir. L'arbre est parfait : il fait une vingtaine de mètres, plus d’un mètre de diamètre, avec une belle densité. "C’était une grande pression de trouver ces arbres, on a réussi. C’était une grande pression de les abattre, on a réussi. Maintenant on va passer la main aux scieurs et aux charpentiers", sourit Claire Quiñones, ingénieure forestier à l’Office national des forêts. La découpe est prévue au second semestre avant une phase de séchage de 12 à 18 mois.