VIDEO - "Redonnez les écrans" : une famille de Mérignac parodie Trois Cafés Gourmands

Mérignac, France

"On a fait une chanson pour exprimer ce qu'on vit depuis le début des vacances scolaires. On n'est pas contre les écrans mais pas à longueur de journée". Après avoir limité l'accès aux écrans à quelques heures par semaine, Anthony et Isabelle les parents d'Antoine et de Pierre, ont proposé à leurs enfants, d'exprimer leur frustration en chanson. Ainsi est née la parodie des Trois Cafés Gourmands "Redonnez les écrans".

"Comment est-ce qu'on va faire pour jouer à Fortnite... pour regarder Norman et Cyprien ?..." dit la chanson. "ça va être difficile de tenir deux mois. ça va être long" se désole Pierre, 6 ans, obligé de faire "du dessin ou du trampoline". Cette chanson, c'est aussi "un peu une vengeance parce que les adultes sont plus souvent sur les écrans que nous" ajoute l'aîné Antoine. "Oui mais nous c'est pour le travail" rétorque la maman qui les incite à redécouvrir les vieux jeux de société ou puzzle dans les vide-greniers. "Parce que du coup, ils ne savent pas quoi faire sans les écrans, il faut leur trouver autre chose à faire!"

Toute la petite famille s'étonne du succès du clip et vient de quitter Mérignac pour partir en vacances en Bretagne et Normandie... toujours sans écrans!