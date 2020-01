VIDÉO - Réforme des retraite : les avocats de Saint-Brieuc reprennent du Tri Yann

Saint-Brieuc, France

Depuis qu'ils sont entrés dans le mouvement de protestation contre la réforme des retraites, les avocats des différents barreaux de France ne manquent pas d'imagination pour se faire entendre. Minutes de silence, lancers de de robes, flashmob comme à Rouen. Tout est bon pour porter les revendications et demander le maintien de leur régime autonome.

Ce jeudi 23 janvier, place Du-Guesclin, à Saint-Brieuc, plus d'une quarantaines d'avocats ont donné de la voix pour faire entendre leur colère. Arrivés en dansant sur de la musique bretonne ils ont ensuite enchaîné par la reprise d'un air bien connu du groupe Tri Yann. En robe noire, les avocats ont adapté les paroles de la chanson "La jument de Michao". "J'entends Macron qui nous pique la retraite, j'entends Macron qui veut pas discuter. Et dans 30 ans je travaillerai, j'entends Macron qu'en a rien à cirer. Le président Macron et ses petits poulains veulent piquer dans la caisse et manger tout le foin." Ce happening des avocats s'est terminé par un jeter de robes.