VIDÉO - Réforme des retraites : la plateforme colis de Cavaillon bloquée par des manifestants

C'est la première opération de blocage d'ampleur en Vaucluse depuis le début de la protestation contre la réforme des retraites : depuis 10 heures ce vendredi matin, les camions ne sortent et n'entrent plus de la plateforme colis de Cavaillon, un nœud de distribution de La Poste pour le Sud-Est de la France. La grille est bloquée par des palettes et des pneus et une centaine de personnes sont rassemblées devant l'entrée du site.

Des gaziers, des salariés d'Enedis, de la SEPR, de Ducros, des postiers et des cheminots sont réunis pour "occuper le terrain", comme le souhaitent les syndicats, qui veulent installer dans le temps la protestation contre la réforme des retraites et le recul de l'âge de départ de 62 à 64 ans.

Les syndicats ont installé des barbecues et espèrent installer le blocage dans la durée. © Radio France - Romain Berchet

