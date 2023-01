VIDÉO - Réforme des retraites : plusieurs centaines de personnes au meeting CGT de Lavéra

C'était une grosse demonstration de force ce jeudi matin sur le site de Lavera à Martigues. La CGT a rassemblé ses troupes : dockers, employés de la pétrochimie, raffineurs, cheminots, postiers, enseignants... Plusieurs centaines de participants ont répondu présents pour demander une nouvelle fois le retrait du projet de loi de réforme des retraites.

ⓘ Publicité

loading

A la tribune, Olivier Mateu, le leader de la CGT dans les Bouches-du-Rhône, donne le ton : "Camarades, on la ruiner !". Il en appelle à un combat frontal contre la réforme du gouvernement : "Nous ne devons plus rien lâcher pour mettre des millions de travailleuses et de travailleurs en grève pour bloquer le système et arracher nos revendications et le progrès social". "Nous sommes en train d’écrire une page du mouvement social", déclare quant à lui, Eric Chenais, de la CGT Poste 13, alors que Robin Matta, de la CGT Cheminots Paca affirme que plus de six cheminots sur dix se sont engagés dans la grève aujourd'hui.

Un discours et un message parfaitement reçu par tous ceux qui ont le déplacement, comme Mickaël, salarié de la pétrochimie : "Ça monte, que ce soit de l'ouvrier jusqu'au cadre supérieur, ça ne passe pas du tout, ça met la rage". Les dockers sont au rendez-vous, comme Rémi, 44 ans : "On n'a pas à travailler plus longtemps, on doit travailler moins. les amis de mon père sont morts avant 64 ans alors on ne va pas mourir au travail".

Les raffineries et dépôts pétroliers sont touchés ce jeudi et ce vendredi par un nouveau mouvement de grève (avant celui de 72 heures à partir du 6 février). Une grève suivie également au grand port Maritime de Marseille-Fos. La CGT annoncent d'autres mobilisations locales, avant le nouveau mouvement national et intersyndical contre la réforme des retraites, prévu mardi prochain 31 janvier.