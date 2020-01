VIDÉO - Réforme des retraites : près d'un millier de personnes dans les rues à Besançon

Besançon, France

Ils étaient entre 1000 et 1500 ce mardi à manifester dans les rues de Besançon. Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel de l'intersyndicale pour demander le retrait du texte. Les manifestants n'ont pas été convaincus par les annonces d'Edouard Philippe. Samedi, le Premier Ministre a annoncé le retrait provisoire de l'âge pivot fixé à 64 ans en 2027. Les syndicats et le patronat doivent trouver une solution alternative pour équilibrer les comptes, d'ici à 2027. Ils ont jusqu'à fin avril.

Une mobilisation plus faible que les précédentes

Plus de 1000 manifestants à Besançon, c'est moins que les précédentes journées nationales, au 41e jour de mobilisation. Pour certains, le mouvement s’essouffle un peu, "mais forcément, une grève qui dure aussi longtemps, ça veut dire retrait de salaires et ça joue", estime Fabien, un professeur de lettres et d'histoire à Baume-les-Dames. Pour Adélie, une lycéenne de l'établissement Pasteur, "il faut continuer à lutter et on parviendra à faire reculer le gouvernement." Avec ses camarades, elle compte bien se mobiliser à nouveau, dès jeudi. "Oui, à 17 ans, on se sent concernés par cette réforme. Elle va avoir des conséquences sur nous".

D'autres actions prévues ce mercredi

A l'appel de l'intersyndicale, de nouvelles actions sont prévues ce mercredi. A Besançon, opération péage gratuit à Ecole Valentin dès 7h, à Dole, rendez vous 14h au rond point de Parcey. Une autre grande manifestation est aussi prévue jeudi à Besançon, 14h place de la Révolution.