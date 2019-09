VIDÉO - Regardez le clip de soutien aux urgentistes de Dinan

Dinan, France

Il aura fallu moins d'une semaine pour rassembler des dizaines de témoignages. Après avoir lancé un appel sur les réseaux sociaux, le collectif des blouses blanches de Dinan vient de mettre en ligne une vidéo de soutien au mouvement de grève lancé aux urgences de l'hôpital le 20 août dernier.

Le clip dure moins de quatre minutes et il débute par un message audio. Il s'agit d'un appel fictif reçu au 15. L'opérateur répond à une femme paniquée par l'état de santé de son mari. Il lui explique que personne ne peut l'aider car "il n'y a pas de Smur de proximité, nous n'avons pas de médecin urgentiste". L'opérateur envoie une équipe d'urgentistes qui va mettre trente minutes à arriver.

Plus de matériel et plus de médecins

La vidéo se poursuit par des témoignages de soignants qui expliquent les raisons de leur mobilisation. Ils réclament plus de matériel, plus de médecins, plus de lits. Le clip se termine par un enchaînement de témoignages venus de la région de Dinan et des alentours. "Nous avons même reçu des soutiens de Lyon," explique une porte-parole du collectif. "Cette vidéo a vocation à montrer à la direction que nous sommes soutenus et que nous allons continuer à nous battre," conclut-elle.