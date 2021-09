VIDEO - Rennes : Hichem, gamer handicapé, veut améliorer l'accessibilité dans le e-sport

Dans sa chambre de la maison familiale d'Acigné, décorée par de multiples posters et costumes faisant référence à Batman, Hichem a enfilé son t-shirt aux couleurs d'EA Sports et de son jeu référence dans le football, FIFA. Le quarantenaire, qui se fait appeler "DJ H" sur les réseaux sociaux, souhaite nous faire une démonstration sur son jeu vidéo fétiche. Dans ses mains, pas de manette. D'ailleurs ses mains sont glissés sous se genoux : "C'est pour éviter les mouvements parasites. Je suis handicapé depuis une convulsion à la naissance" explique le jeune homme, qui souffre également de problèmes d'élocution.

Dans la chambre, deux manettes posées au sol. L'une reprend la forme d'une chauve-souris, la marque du Batman, et l'autre est rectangulaire, et on y aperçoit le Joker, l'ennemi juré de son héros. Hichem les dirige avec les pieds. Un exploit, qu'il doit en partie à son père, qui a fabriqué pour lui ces manettes. "C'est important pour moi d'attirer l'attention sur le jeu vidéo, et sur l'accessibilité pour les personnes handicapées, raconte Hichem. Je joue à FIFA 2011, donc je me débrouille un petit peu ! Il faut lutter pour la mixité dans le football, comme dans le jeu vidéo."

Sur l'écran, Benjamin Bourigeaud inscrit un but, et la joie d'Hichem, qui commande le Stade Rennais face à l'OM, est communicative. Il y a deux ans, le Rennais avait pu affronter l'ancien champion du monde e-sport sur FIFA Bruce Grannec lors de la Paris Games Week.

Hichem a développé une grande agilité avec ses pieds pour commander sa manette. Celle-ci est un vrai concentré de technologie : dans une boîte en bois, un contrôleur Xbox relie chaque commande aux touches placées par le père d'Hichem sur le dessus de cette "manette" adaptée. Aujourd'hui l'association HandiGamers est en train de lui créer une nouvelle manette sur mesure pour pouvoir jouer également sur la Playstation 5.

La manette d'Hichem vue du dessus © Radio France - François Rauzy

L'intérieur de la manette © Radio France - François Rauzy

L'objectif d'Hichem à court terme est simple : il souhaite défier un joueur du Stade Rennais dans les locaux du club pour mettre en avant son combat pour l'accessibilité dans le e-sport aux personnes handicapées. Le club a pris connaissance de cette demande, et Romain Danzé est récemment entré en contact avec Hichem sur les réseaux sociaux. Affaire à suivre ?