VIDÉO - Rennes : l’association L214 dénonce les conditions d'élevage des poulets vendus par Lidl

Des bénévoles ont distribué des tracts et affiché des pancartes devant le magasin.

"Stop à la cruauté envers les poulets !", "Les poulets Lidl sont mal, ils sont même très mal !". Avec ces slogans placardés sur des tracts et une affiche utilisant les codes de l'enseigne allemande, des militants de L214 ont mené une opération de sensibilisation des consommateurs devant le magasin Lidl de la rue de la Donelière à Rennes ce mardi 21 juillet.

"On est ici pour dénoncer des conditions d'élevage atroces. Nous avons des poulets qui sont entassés à 22 par mètre carré. Ils subissent des sélections génétiques et atteignent deux kilos en 35 jours. Certains ne survivent même pas," explique Léo Le Ster chargé de campagne pour L214 à une cliente du magasin. "Je n'achète pas ma viande ici de toute façon. Je préfère aller chez les petits producteurs car je sais que les poulets industriels subissent des atrocités."

Un camion avec une fausse affiche publicitaire a circulé devant le magasin. © Radio France - Benjamin Fontaine

L'association reproche à Lidl de ne pas avoir signé l'European Chicken Commitment. Un texte européen signé par de grandes enseignes comme Intermarché, Carrefour, Netto, Cora, Auchan ou encore Système U. Ces magasins s'engagent à garantir une part d'élevage en plein air dans leurs approvisionnement en poulet.

Lidl s'engage mais met en garde sur la réalisation des objectifs

Le directeur du magasin de la Donelière est allé à la rencontre des militants pour leur demander de quitter les lieux. Ils ont malgré tout poursuivi leur action pendant quelques dizaines de minutes. Un camion publicitaire a circulé devant le magasin en parodiant une campagne de publicité de l'enseigne à prix discount. "Les poulets Lidl sont mal, ils sont même très mal !"

Dans un communiqué, la marque réaffirme sa position "en faveur du bien-être animal" et s'engage "pour l’amélioration des standards d’élevage et d’abattage de la filière poulet de chair" mais elle précise aussi qu'"après consultation des fournisseurs et producteurs partenaires, il est apparu que deux des neuf objectifs, sont difficilement envisageables voire inatteignables pour 100% des approvisionnements d’ici 2026."

En plus d'une campagne vidéo, L214 a lancé une pétition en ligne afin de recueillir le soutien des consommateurs.