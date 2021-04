VIDÉO - Rennes : plus de 200 motards en colère manifestent contre le contrôle technique

Plus de 200 motards se sont retrouvés sur l'esplanade de Gaulle à Rennes (Ille-et-Vilaine) ce samedi 10 avril pour manifester contre le contrôle technique obligatoire. Ce contrôle est imposé aux motos et scooters dès l'année prochaine par une directive européenne. Les motards n'en veulent pas.

Les motards sont partis en cortège dans les rues de la ville et la métropole.

"Non au contrôle technique !" Répondant au mot d'ordre lancé par la fédération des motards en colère, de très nombreux pilotes de deux-roues se retrouvent un peut partout en France ce samedi 10 et dimanche 11 avril pour manifester. Ils s'opposent à une directive européenne qui impose un contrôle technique obligatoire aux motos et aux scooters dès 2022.

A Rennes, plus de 200 motards se sont retrouvés sur l'esplanade Charles de Gaulle ce samedi 10 avril vers 10h pour faire connaître leur mécontentement. "Quand vous regardez les motos qui sont ici, il n'y en a pas une en mauvais état. On ne peut pas se le permettre," constate Lenaïg Flamant, motarde.

En Bretagne, entre janvier et mars, huit motards ont été tués sur les routes à cause d'une perte de contrôle ou lors d'un choc avec un autre véhicule. "Le taux d'accidentologie est aujourd'hui dû au comportement, à la vitesse ou aux automobilistes. Un contrôle technique est inutile. On préfère mettre de l'argent dans la sécurité de nos motos que dans un contrôle technique," poursuit Lenaïg.

Les motards rappellent aussi que la France a déjà pris de nombreuses mesures en rendant, par exemple, le port des gants obligatoire. "Nous les motards, nous sommes sensibles à notre sécurité, on tient à notre peau. On sait que le moindre souci, qu'un mauvais entretient peut nous coûter la vie," souligne Jean-Luc Durox.

Les motards se sont rassemblés sur l'esplanade de Gaulle avant de partir en cortège. © Radio France - Benjamin Fontaine

Philippe Jehanno, coordinateur trésorier de la Fédération française des motards en colères d'Ille-et-Vilaine voit une autre explication à ce contrôle technique obligatoire. "Nous sommes trois millions d'usagers de deux-roues et trois-roues motorisés en France. A cinquante euros le contrôle technique tous les deux, ça fait quelques beaux billets..."

En cortège dans la métropole

La FFMC rappelle aussi que l'Etat français s'est déjà opposé au parlement européen lors qu'il a tenté d'imposer le contrôle technique en 2014. Un sursis avait été obtenu. Il prendra fin le 31 décembre 2021.

Après leur rassemblement, les motards sont partis en cortège dans les rues de Rennes avant de rejoindre Cesson-Sévigné, Chantepie et Saint-Grégoire.