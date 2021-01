VIDÉO - Réouverture de la piscine Bréquigny de Rennes : "le bonheur et la liberté ! "

"Quelle joie !" Après avoir vérifié la présence de son nom sur la liste d'inscription, Elisabeth se précipite vers le hall d'accueil de la piscine Bréquigny. Depuis le mois d'octobre, la Rennaise n'a pas remis la tête sous l'eau. "D'habitude je nage deux à trois fois par semaine. Ce sont des sensations formidables et les retrouver vont me faire un bien fou !"

Ce mercredi 13 janvier, le bassin nordique de la piscine a rouvert ses portes à une poignée de nageurs. L'annonce a été faite mardi après-midi par la mairie de Rennes et en quelques minutes les créneaux disponibles ont été pris d'assaut. "J'étais devant mon ordinateur à 8h mercredi matin pour décrocher une place," sourit Joëlle. "C'est indispensable pour moi de nager, c'est bon pour la santé et il n'y a pas de risque à être dans l'eau dans ce bassin extérieur," confie Anne.

Une jauge limitée à 80 nageurs par heure

"Nous avons ouvert ce bassin parce que les décrets nous permettent de le faire. Le fait que le bassin soit en extérieur nous autorise plus de choses," explique Frédéric Bourcier, conseiller municipal en charge des sports. "La jauge est limitée à 80 personnes par créneau d'une heure et nous avons une douzain de créneaux par semaine. On pourrait accueillir plus de monde mais nous sommes contraints par la place disponible dans les vestiaires."

Un protocole sanitaire est en place. Le port du masque est obligatoire jusqu'aux vestiaires. Les mains doivent être désinfectées. Les baigneurs doivent utiliser la même cabine avant et après la baignade, celle-ci est ensuite désinfectée. Les usagers doivent par ailleurs venir avec leur propre matériel, décontaminé avant d'aller piquer une tête dans l'eau. "Nous avons aussi mis en place des sens de circulation dans la piscine pour ne pas que les gens se croisent. Il y a des lignes d'eau pour l'aller et des lignes pour le retour. On pourrait d'ailleurs prolonger ce système parce que les gens semblent satisfaits," assure de son côté Frédérique Laurent, responsable de la piscine.

28°C dans le bassin

Dehors il fait à peine 10°C mais l'eau dépasse les 28°C. "Ce n'est que du bonheur, du bonheur et un peu de liberté, les conditions sont idéales," sourit Elisabeth après avoir réalisé ses premières longueurs. Elle reviendra plus tard dans la semaine pour goûter de nouveau à ce plaisir retrouvé.