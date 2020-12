VIDÉO - Repas de fête et petit budget : les astuces d'un chef rochelais

Passer un réveillon festif avec un repas digne d'un chef et pour pas cher, c'est possible ! Carlos Foiti, le chef du restaurant Ginger à La Rochelle, nous l'a prouvé. Il a préparé un repas de Noël pour six personnes pour un budget de 40 euros.

Cette année pas de restaurant pour les fêtes, pas de grandes tablées non plus - six maximum si on suit les recommandations gouvernementales - et un budget souvent restreint du fait de la crise économique... Alors on s'est demandé si c'était possible, malgré tout, de passer un réveillon festif avec un repas digne d'un chef pour pas cher.

Défi lancé à Carlos Foito, chef du restaurant rochelais le Ginger. Il nous a préparé un repas complet, entrée, plat et dessert, avec des produits achetés sur le marché de la Rochelle pour six personnes et pour un budget de 40 euros. Au menu : consommé de crevettes parfumé à la citronnelle, ballottines de volaille farcies aux marrons, purée de panais et en dessert, gâteau à l'écorce d'orange.

Pour respecter le budget, Carlos a une astuce : "Surtout choisir des produits de saison !". Et puis il compte ses sous, il n'y a pas de petites économies. 14 euros pour le poulet parce que c'est la volaille la moins chère, 4 euros pour les crevettes, 4,50 euros à la crèmerie et 15 euros chez le primeur. Total : 37,50 euros, défi relevé.