VIDÉO - Retour à la surface pour deux spéléologues qui ont passé deux mois dans le grotte de Trabuc à Mialet

Les confinés volontaires de la grotte de Trabuc à Mialet (Gard) ont rejoint la surface ce jeudi. Les deux spéléologues amateurs, un gardois et un tourangeau ont passé deux mois en totale autonomie à 150 mètres sous terre.

Patrick Candela et Jean-Philippe Troux : le retour.

Retour à la surface pour deux confinés volontaires. Le gardois, Patrick Candéla et le tourangeau, Jean-Philippe Troux sont enfin remontés des profondeurs de la grotte de Trabuc à Mialet (Gard). Ils y sont restés en totale autonomie deux mois tout juste. Avec eux une tonne de matériel, de la nourriture et des ordinateurs pour se livrer aussi à des expériences scientifiques. Deux spéléologues amateurs qui ont retrouvé le soleil ce jeudi.

Fatigués mais nous sommes allés au bout de la mission

60 jours sous terre sans contact avec la surface. 150 mètres sous terre, près de 100% d'humidité, un petit 14 degrés, des nuits difficiles, un confinement volontaire avant Omicron et le spéléologue amateur (mais très affûté) Patrick Candela de sourire en coin à la vue des amis venus l'accueillir : "je vois des masques, je croyais que cela allait être fini".

Au delà de l’aventure humaine, dans un camp de base de 12 m2, beaucoup de travail. Cartographie en 3D de la Grotte, étude de la faune cavernicole et aussi étude comportementale, "l'idée comment deux individus cohabitent en milieu clos" indique le spéléologue tourangeau Jean-Philippe Troux.

Une zone plus petite avait été prévue "pour faire chambre à part, mais nous n'en avons pas eu besoin". Soixante jours sous terre : "six jours de travail et un de repos". Pas tant de repos que cela, "il faudra maintenant travailler sur tous les documents que nous avons ramenés" précise, le gardois Patrick Candela.

Reportage "on air" sur France Bleu Gard Lozère.

Des volontaires pour tout remonter ?

À 150 mètres sous terre ont été entreposés le matériel, 800 kilos de nourriture (plats chauds, eau), de l'informatique, un campement de base de 12 mètres carrés (et des radiateurs : 14 degrés dans la grotte). Également, un vélo-alternateur (énergie et maintien en forme). Il faudra tout remonter, avec l'aide des bénévoles - peut-être - qui "ont déjà donné la main pour tout descendre".

Même si les deux hommes fatigués : "j'ai vu mes capacités physiques diminuer, diminuer, c'est impressionnant" précise Jean-Philippe pourtant sportif confirmé. Fatigués mais pas amaigris : "nous avions des plats cuisinés" dit Patrick "mais un bon steak et des frites, je ne dis pas non". Avant de tout remonter à la surface, du repos et une "reprise de contact avec la réalité à notre rythme".

Tous masqués pour les protéger

Une remontée triomphale pour les deux spéléologues dont une forte délégation venue de Touraine, spéléologue lui même et correspondant de la Nouvelle République : "au-delà de l'aventure humaine, les données recueillies sur leur interactions en milieu confiné feront le miel de l’université de Lorraine qui les suit".

Une qui est passée de "l'enthousiasme au début à l’inquiétude au fur et à mesure de la longueur du séjour sous terre" c'est Joëlle , la compagne de Patrick. Un seul souci : "lui et Jean-Phi ne sont que double vaccinés, j’espère qu'ils n'attraperont rien". Tout le monde avait été invité à porter le masque avant que le tourangeau et le Gardois ne sortent de terre.

"Pourvu qu'ils n'attrapent rien, après 60 jours sans risque, ce serait dommage".