Retour à l'aéroport de Nice ce mardi matin pour Julia Pereira de Souza Mabileau, plus jeune médaillée française de l'histoire des Jeux d'hiver. À 16 ans, elle a décroché la médaille d'argent en snowboardcross aux Jeux olympiques de PyeongChang. Membre du club "Back to back" d'Isola 2 000, Julia Pereira de Sousa n'avait obtenu que le 18e temps de la première manche. Elle avait dû disputer un deuxième "run" qualificatif pour se hisser en quart de finale. Elle s'est finalement classée à la deuxième place et revient à Nice avec une belle médaille dans ses bagages !