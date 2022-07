VIDÉO - Révisez le "Parler Marseillais" cet été en jouant à Motchus

Il ne vous en voudra pas si vous lui dîtes que vous ne connaissez pas "Motchus" mais comme nous à France Bleu Provence, Médéric Gasquet-Cyrus sera sans doute un peu surpris, surtout si vous aimez le "Parler Marseillais", Marseille, la Provence, le Sud, jouer et rigoler ! Médéric Gasquet-Cyrus, chroniqueur sur France Bleu Provence et maître de conférences au Département des Sciences du Langage d’Aix-Marseille Université et son collègue Denis Beaubiat, professeur de mathématiques au lycée Diderot de Marseille ont lancé au mois de janvier dernier sur internet le célèbre "Motchus" inspiré du jeu télévisé "Motus". C'est donc à eux qu'il faut s'en prendre quand vous vous arrachez les cheveux pour trouver le mot du jour ou que vous vous "esquichez le teston" comme le dit Médéric. Car le concept c'est ça : un mot provençal, marseillais à deviner par jour sur une grille sur internet. Vous avez six essais et si vous échouez, rendez-vous à minuit pour découvrir la réponse et vous lancer dans le nouveau mot du jour.

Exemple d'une grille du jeu "Motchus". © Radio France - Camille Payan

Depuis le mois de janvier des milliers d'internautes ont déjà cliqué et tenté leur chance. Des "moulons" dirait Médéric qui ont passé des longues minutes voire des heures tous les jours à essayer de deviner le mot du jour. Même les personnalités politiques de la région comme la 1ere adjointe à la ville de Marseille Michèle Rubirola. Alors pour ceux qui sont devenus totalement accros ou ceux qui ne connaissent pas, la bonne nouvelle c'est que le jeu continue tout l'été avec une grille spéciale pour les vacances. Vous allez adorer. Dans cette grille spéciale, si vous connaissez le jeu vous allez retrouver des mots qui ont déjà été proposés : les 160 premiers. Si vous ne connaissez pas ce sera donc l'occasion de vous lancer.

Du 1er juillet au 31 août, vous pouvez (re)rejouer avec les 160 premiers mots du jeu (mais dans un autre ordre, pardi !) L'occasion de réviser votre marseillais mais aussi de faire jouer la famille, les amis et bien sûr les touristes : oui si vous êtes blanquinas ou déjà rouges comme des gratte-culs, en chaussettes-sandales et, circonstances aggravantes, parisiens, jouez ! - Motchus