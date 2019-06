VIDÉO - La démolition des trois tours des Résidences à Belfort

Des centaines de personnes ont assisté ce jeudi matin 20 juin à Belfort à l'effondrement spectaculaire des trois tours HLM dans le quartier des Résidences. Revivez cet instant en photos et vidéo.

Belfort, France

Elles sont tombées quasiment en même temps. Trois tours du quartier des Résidences de Belfort ont été détruites ce jeudi peu avant 11h. Ces immeubles des rues Dorey et Zaporojie ont été démolies dans le cadre du plan de renouvellement urbain. Des pavillons et des commerces seront ensuite construits en lieu et place de ces barres HLM des années 60-70.

Un périmètre de sécurité avait été mis en place. © Radio France - Hervé Blanchard

Des centaines de personnes, habitants ou riverains, ont assisté avec émotion à la démolition des trois tours, dans un nuage de poussières et avec les téléphones portables.

Des centaines de personnes ont assisté à la démolition des tours. © Radio France - Hervé Blanchard

Des barrières avaient été installées pour sécuriser les lieux. © Radio France - Hervé Blanchard

Coût total du chantier : 68 millions d'euros

Ces trois tours de 15 étages chacune comportaient au total 220 logements. Un périmètre de sécurité avait été mis en place le temps de la démolition. Le coût total de la destruction s'élève à 5,7 millions d'euros. L'enveloppe globale de l'ANRU pour la démolition des trois tours et le réhabilitation du quartier s'élève à 68 millions d'euros.

L'une des anciennes tours avant la démolition. © Radio France - Hervé Blanchard