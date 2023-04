VIDÉO - Revivez le grand retour de l'emblématique "Bus 701" des Transports Urbains de Reims

Nostalgie. Difficile de qualifier autrement le sentiment qui a habité les passagers qui ont pris place à bord du "Bus 701" ce samedi 15 avril. L'Association de sauvegarde des Transports Urbains de Reims (Astur), après des années d'efforts, leur a offert un voyage dans le temps, à bord d'un bus emblématique, qui a marqué les années 1990.

Avec son damier jaune et noir, ce bus, qui a circulé pendant une décennie sur le réseau des transports en commun de Reims, a laissé des souvenirs impérissables dans l'esprit de plusieurs générations. Pendant plus de 1 h 30, les passagers nostalgiques se sont replongés dans le passé, dans une ambiance joyeuse et instructive, au gré des anecdotes sur le réseau et les quartiers rémois délivrées par le président de l'Astur, Cyril Régnier.

