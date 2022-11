VIDÉO - Revivez notre débat : faut-il davantage d'éoliennes dans les Pyrénées-Orientales ?

Un parc de 35 éoliennes est déjà implanté à Calce, Baixas, Villeneuve-la-Rivière et Pézilla-la-Rivière.

Au pays de la tramontane et du soleil, faut-il davantage miser sur les énergies renouvelables ? Peuvent-elles faire baisser notre facture énergétique ? Un parc de 35 éoliennes est déjà implanté sur les communes de Calce, Baixas, Villeneuve-la-Rivière et Pézilla-la-Rivière. Un projet d'éoliennes flottantes en Méditerranée est également à l'étude, pour des éoliennes au large du Barcarès et de Leucate.

ⓘ Publicité

Pour en débattre, ce mercredi sur France Bleu Roussillon, nous recevions André Joffre, fondateur de Tecsol , pionnier de l'énergie solaire en France, fondateur également du Syndicat français de l’énergie solaire . Face à lui, Jean Blin, président du collectif Le Vent tourne , mobilisé contre plusieurs projets éoliens.

Le débat, première partie

loading

Le débat, deuxième partie

loading