VIDEO : revoyez le débat entre un gilet jaune de Châtellerault et le député LREM de la Vienne

Comment rendre les impôts plus justes ? Jacques Savatier, député La République en Marche de la Vienne, et Julien Natali, gilet jaune de Châtellerault, ont débattu vendredi matin en répondant aux questions des auditeurs de France Bleu Poitou.

Poitiers, France

Dans le cadre du Grand débat national, France Bleu Poitou a organisé vendredi matin un premier face à face entre un gilet jaune de Châtellerault, Julien Natali, auto-entrepreneur, et Jacques Savatier, député La République en Marche de la 1ère circonscription de la Vienne. Les auditeurs de France Bleu Poitou ont interpellé les deux invités sur des questions de fiscalité et d'impôts, premier thème d'une longue série de débats.

C'est très bien, si on peut avoir la parole et échanger avec un député, c'est toujours mieux que de rester entre soi sans s'ouvrir à l'autre (Julien, gilet jaune)

"Je suis très heureux de pouvoir rencontrer un gilet jaune de Châtellerault", a déclaré Jacques Savatier. Prélèvements obligatoires, cotisations, ISF, TVA, fraude fiscale... Le débat était dense et la discussion est restée cordiale.

Pourquoi ne pas faire payer moins cher sur les produits de première nécessité ? (Julien Natali, gilet jaune)

"L'ISF on en parle beaucoup, la TVA aussi, on peut peut-être trouver une solution parce que c'est un impôt qui coûte très cher, qu'on soit riche ou pauvre, on paye la même chose, c'est compliqué, pourquoi ne pas faire payer moins cher sur les produits de première nécessité, sur les choses de deux ou trois euros, le beurre ou la farine, le strict minimum pour pouvoir manger". (Julien, gilet jaune)

"C'est un point sur lequel on peut être d'accord, répond Jacques Savatier, député LREM, des prélèvements qui sont exercés sur la richesse créée sont quand même très élevés donc là nous rejoignons certaines préoccupations sur le fait de diminuer les taxes mais il faut faire attention, une grande partie de ces prélèvements servent à payer ces prestations sociales, donc il faut trouver un équilibre sur la pression fiscale et qu'elle soit mieux répartie sur la population."

Après vingt minutes de débat et d'interventions des auditeurs, Julien Natali et Jacques Savatier se serrent la main à la sortie du studio de France Bleu Poitou mais ils restent sur leur faim et décident de poursuivre la discussion dans la rue pendant plus d'une heure.

