Rey Emballages, spécialisée dans la fabrication des emballages en carton, emploie 60 personnes à Mamers et réalise près de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. De nouveaux produits arrivent et de nouveaux marchés avec la diminution du plastique.

Rey Emballage vient de fêter ses 20 ans à Mamers, dans la Sarthe. Cette entreprise, spécialisée dans la fabrication d'emballages en carton, qui fait partie du groupe LGR Packaging, emploie 60 personnes dans le département et réalise près de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Un cubis de vin qui reste au frais pendant six heures !

Rey Emballage a de nombreux clients dans la pharmacie pour les boîtes de médicaments, mais aussi dans l'industrie agro-alimentaire, les vins et spiritueux, les lessives et les aliments pour chiens et chats. Parmi ses clients du grand ouest : LDC pour les poulets fermiers de Loué, Bel, les gavottes de Locmaria, Lactalis, ou encore Canon. La taille des emballages cartons va du très petit comme la boite d'aspirine à du très grand comme les aliments pour chiens.

L'une des dernières nouveautés est un cubis de vin avec un "freez bib". "C'est comme un cubis classique mais vous avez la possibilité de mettre un pack de glace", souligne Eric Chabin, le responsable commercial de l'entreprise. "Avec ce système, le vin reste au frais pendant six heures ! On a lancé ce nouveau produit cet été et on a de très bons retours".

Le cubis de vin qui peut rester au frais pendant six heures © Radio France - Christelle Caillot

La ligne de production

Il y a actuellement une seule ligne de production dans l'entreprise, mais les responsables de Rey Emballage viennent d'investir quatre millions d'euros pour changer l'imprimante. La nouvelle machine qui fait plus de 30 mètres de long doit être installée d'ici la fin de l'année et devrait permettre de produire 30% plus vite selon les dirigeants.

Le carton face au plastique ?

Les dirigeants restent très discrets sur le fait que le gouvernement veuille supprimer dans les années qui viennent tous les emballages plastiques et sur les marchés qu'ils pourront récupérer. "Il y a certains clients qui viennent déjà vers nous", souligne Eric Chabin, le responsable commercial. "Comme les emballages pour les aliments pour chiens, même chose pour Canon avec les cartouches d'imprimantes. En revanche, on ne peut pas tout faire. Les couverts ou les gobelets par exemple, ce n'est pas notre spécialité".