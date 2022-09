VIDEO - Route du Rhum : on a testé le trimaran du baulois Sébastien Rogue

Après avoir racheté le multicoque Ocean Fifty Primonial au vainqueur 2018 de la Route du Rhum, le nantais Armel Tripon, Sébastien Rogue espère prendre sa revanche au départ de Saint-Malo le 6 novembre. Le skipper baulois s'entraîne tous les jours. Nous avons embarqué avec lui en baie de la Baule.

Le skipper baulois, Sébastien Rogue, après avoir remporté l'an dernier la Transat Jacques Vabre à bord de son multicoque Primonial, se prépare à la Route du Rhum.

Départ le 6 novembre de Saint-Malo, cap sur la Guadeloupe. Une transat en solitaire qui dure une dizaine de jours. "Une course mythique qui a lieu tous les 4 ans, c'est un peu les Jeux Olympiques des skippers", dit celui qui avait dû abandonné en 2014 suite à des problèmes techniques et électroniques.

L'Ocean Fifty Primonial, le trimaran sur lequel Sébastien Rogue prendra le départ pour la Route du Rhum le 6 novembre prochain © Radio France - Hélène Roussel

Ce bateau, c'est toute ma vie" - Sébastien Rogue

Ce bateau, l'Ocean Fifty Primonial, "c'est toute ma vie" résume le skipper qui s'entraîne quasiment tous les jours en baie de la Baule pour tester et fiabiliser le matériel. Vainqueur de la Transat Jacques Vabre 2021 et second sur la Dream Cup en juillet, le skipper fait corps avec son bateau. Mais il faudra aussi aller s'entraîner fin septembre en mer d'Iroise chercher les tempêtes. "Au milieu de l'Atlantique, tu te prends des paquets de mer avec des vents jusqu'à 90 km heures, c'est comme mettre la tête à la portière sur l'autoroute! Il faut bien se préparer, se concentrer, se protéger. Pas ou peu de sommeil, mais moi c'est l'adrénaline qui me fait tenir".

3 coques, un bateau de 15 mètres sur 15, un mât de 24 mètres de haut : le trimaran peut aller jusqu'à 30 noeuds soit 50 km heures © Radio France - Hélène Roussel

Jean-Baptiste Gellée, le directeur technique. Toute l'équipe mobilisée pour optimiser les entraînements © Radio France - Hélène Roussel

Deux voiles à leur maximum, elles font 170 m2. "Un bateau léger, rapide et puissant" © Radio France - Hélène Roussel

Ca fait peur mais j'ai besoin de ça pour me sentir vivant" - Sébastien Rogue

Sébastien Rogue, habitué dans le passé au monocoque savoure la différence. Car sur le multicoque, il y a toujours l'épée de Damoclès du chavirage, qui signifie automatiquement la fin de la partie. "C'est excitant, ça fait peur aussi, c'est stressant, mais j'ai besoin de ça pour me sentir vivant", confie le skipper.

Le trimaran bien sûr équipé du matériel électronique nécessaire pour la navigation © Radio France - Hélène Roussel

Le "lit" pour une dizaine de jours. "Le plus dur c'est la fatigue mais je tiens à l'adrénaline" © Radio France - Hélène Roussel

A 36 ans, Sébastien Rogue sait aussi que l'une des difficultés, c'est d'être loin de la famille. "J'ai la chance d'avoir 2 enfants, et aujourd'hui à 6 et 9 ans, ils comprennent ce que je fais, je peux partager ça avec eux, un grand bonheur". Il y aura donc plusieurs appels en whatsapp , même au beau milieu de l'Océan.

La Route du Rhum ? "un rêve de gosse" © Radio France - Hélène Roussel

"Ca fait 4 ans que je me prépare, je veux être prêt pour pouvoir tout donner. Après, c'est ça aussi la magie de la voile, on ne peut pas tout contrôler". Philosophe ou pragmatique, une certitude : le skipper baulois sera avec son bateau Ocean Fifty Primonial dans le port de Saint-Malo le 24 octobre pour un départ le 6 novembre.