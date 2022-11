VIDEO - Route du Rhum : les derniers bateaux ont quitté Saint-Malo, les marins sont désormais tous en mer

loading

Désormais tous les marins sont en mer. Ils vont profiter des dernières heures pour retrouver leurs esprits et entrer dans leur course. Avec leurs équipes encore à bord de leur voilier, ils vont peaufiner les dernières stratégies, peut-être même se caler une dernière petite sieste avant de s'élancer vers la Guadeloupe. Après le signal d’avertissement lançant officiellement la procédure (à 8 mn du top), les équipiers n’auront plus que quatre minutes avant de quitter le bord et laisser le skipper désormais seul à bord .

ⓘ Publicité

Mardi soir et ce mercredi matin, les derniers bateaux ont franchi les écluses de la cité corsaire. Après les Ocean 50 et Imoca mardi, vers 6h ce mercredi matin les 29 bateaux de la catégorie Rhum Multi et Mono ont passé les écluses pour rejoindre le large, suivis par l’impressionnante flotte des Class40 qui compte pas moins de 55 unités.

Un départ à suivre en direct

Malgré le report du départ de la course, le public s'est déplacé nombreux le long du littoral, à la Pointe du Grouin, au Cap Frehel.

Le départ sera donné à 14h15 précises. Les conditions météo sont nettement meilleures que celles de dimanche. C'est la première fois depuis le début de la course en 1978 qu'elle ne s'élance pas le jour prévu. Les skippers ont dû se réorganiser, même s'ils sont habitués à s'adapter aux imprévus.