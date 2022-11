Route du Rhum à Saint-Malo : suivez le départ en direct ce mercredi sur France Bleu

Les 138 skippers de La Route du Rhum – Destination Guadeloupe s'élanceront enfin pour cette transatlantique en solitaire mercredi à 14h15, avec une météo plus favorable que dimanche 6 novembre. Le départ avait été reporté en raison des conditions météo difficiles menaçant les marins et leurs voiliers. Une première dans l'histoire de la course.

Un départ en direct

Dès 6h ce mercredi, France Bleu sera en direct de Saint-Malo pour vous faire vivre le passage des écluses des Rhum Multi, des Rhum Mono et des Class40. Tout au long de la matinée, les reporters de la radio seront dans le public à la pointe du Grouin, à Frehel, sur des zodiacs aux côtés des skippers de cette transatlantique. Ils vous feront vivre le départ de la course en direct dans une émission spéciale à partir de 12h.

Vous pourrez aussi assister au départ de la course en direct en vidéo à partir de 13h55.

Des records de traversée aussi bien en Ultim qu'en Imoca ?

Avec un départ décalé à cause des mauvaises conditions météo, la course pourrait bien être encore plus rapide qu'il y a quatre ans. Les skippers pourraient aller très vite dès les premières heures avec des bateaux encore plus performants que pour l'édition précédente en 2018. Les alizés pourraient aussi arriver plus tôt et bien aider les marins. Ces vents d'est, proches de l'équateur, qui peuvent souffler à près de 20 km/h peuvent propulser à grande vitesse les concurrents vers la Guadeloupe.

Sept jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes. C’est le record absolu de La Route du Rhum – Destination Guadeloupe, établi en 2018 par Francis Joyon à bord de son fidèle IDEC Sport.

En Imoca, le record de course est détenu par François Gabart depuis l’édition 2014. Son temps de course : 12 jours 4 heures 38 minutes et 55 secondes. Il naviguait sur un bateau mis à l’eau en 2011 et qui n'était pas équipé de foils.

Retrouvez en temps réel la position des skippers de cette 12e édition de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe en cliquant ICI .