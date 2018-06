Trélissac, France

C'est un défi de taille qui attend les joueurs de rugby de Trélissac ce samedi 23 juin. Les Périgourdins vont affronter Lavaur en finale de fédérale 1 à Auch. Les supporters de l'équipe soutiennent les joueurs sur les réseaux sociaux en vidéo !

Le hashtag JeSuisSAT a été lancé sur Twitter de la ville de Trélissac et les vidéos des supporters se multiplient.

Amélie Léger, dirigeante du club et toute l'équipe du SAT ont aussi tweeté.

L'équipe de France Bleu Périgord s'est aussi mobilisée pour soutenir le SAT

Certains supporters feront aussi le déplacement en bus jusqu'à Auch dont un est réservé à l'école de rugby. les bus partiront à 8h place de la république à Trélissac.

Pour ceux qui ne peuvent pas faire le voyage, une retransmission en direct sur écran géant sera organisée par la ville de Trélissac.

#JeSuisSAT Tous à AUCH ce samedi ! Deux BUS sont mis à la disposition du SAT Rugby Trélissac par la municipalité. Un 3ème bus est prévu par le club d’ou une participation de 10€ demandé pour l’ensemble des 3 bus . Contacter rapidement le club

06 34 20 63 52 pic.twitter.com/ajvtOn4zaL — Ville de Trélissac (@VilleTrelissac) June 20, 2018

La ville de Trélissac a aussi lancé un jeu concours intitulé "tous en sang et or jusqu’à la finale". Les supporters doivent arborez fièrement les couleurs sang et or du club sur les façades des maisons, les balcons ou les devantures des magasins et ensuite envoyer les photos à communication@ville-trelissac.fr. Ils peuvent gagner un abonnements au SAT la saison prochaine !

Vous pourrez aussi suivre le match en direct et en intégralité ce samedi sur France Bleu Périgord grâce aux commentaires de Christian Lacombe.