Vidéo : Sainte Sarah, la vedette de la SNSM du Grau/Port Camargue remise à neuf

Réception officielle ce dimanche à la capitainerie de Grau-du-Roi/Port-Camargue de la Sainte-Sarah. La vedette de la SNSM a repris du service cet été après 6 mois de travaux de réfection. Des travaux nécessaires pour un bateau qui affiche 16 printemps et a effectué une centaine de missions en mer en 2019. Le montant de la facture, 250.000 €.

Beaucoup plus qu'un simple coup de peinture de la coque à la cabine.

Une opération de refonte technique, une caméra thermique pour repérer les victimes dans l'eau notamment la nuit, des projecteurs, un treuil plus puissant pour le remorquage. Une sainte qui veille et veillera des années encore, conforme à la devise des 30 bénévoles gardois et de l'hexagone, "Pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes"