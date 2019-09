VIDÉO - Samir Kuku, réfugié et pompier volontaire : "ma vie, c'est aider les autres"

Dans le Douaisis, la caserne de Sin-le-Noble, composée d'une cinquantaine de pompiers volontaires, accueille une recrue au parcours singulier. Depuis un peu plus d'un an, un réfugié soudanais fait partie de l'effectif. Samir Kuku a obtenu l'asile en France, et a décidé de s'engager.