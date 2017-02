VIDEO - Sandrine Mathivet, entraîneur du DFCO féminin : "les femmes peuvent pratiquer tous les sports"

Promouvoir le sport féminin, c'est l'objectif de la journée internationale du sport féminin lancée par le CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel) et soutenu par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Histoire de démontrer que le sport féminin ne se limite pas à la natation ou la gymnastique.

Les inégalités hommes-femmes persistent dans le sport. Comment vous l'expliquez ?

Je l'explique par notre mentalité très latine. La place de la femme dans la société est moindre. Depuis que le sport féminin existe, il y a très peu de médiatisation du sport féminin. On est à peine à 15 % de retransmissions à la télévision.

Il y a deux fois plus d'hommes licenciés dans des clubs de sports que les femmes. Est-ce que c'est parce que les femmes sont moins sportives que les hommes ?

Non je ne pense pas. C'est surtout une question culturelle. Une petite fille, on lui met une poupée dans les mains alors qu'un garçon, c'est un ballon. Ça a tendance à évoluer un peu, mais ça met du temps.

Est-ce que les femmes peuvent pratiquer tous les sports ?

Je pense que les femmes peuvent pratiquer tous les sports à partir du moment où elles sont en bonne santé même si après un certain âge, c'est plus difficile pour une femme.

C'est le cas pour le sport que vous pratiquez. Pendant longtemps on a considéré que le foot, ce n'était pas pour les femmes ?

Oui, on a longtemps considéré que le foot était un sport de garçons parce que c'était brutal parce qu'il y a des duels et parce c'est culturel. On voyait pas les filles faire du foot. On disait que les filles étaient des garçons manqués. Et d'ailleurs si il y a plus de sports féminin à la télévision, c'est aussi parce qu'il y a plus de retransmission de matches de foot.