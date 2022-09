Santé mentale : je veux "changer la façon dont cette question est prise en compte", dit Michael Phelps

À l'occasion du festival "Demain le Sport" organisé jeudi par franceinfo France Télévisions et L'Equipe à la Maison de la Radio, le nageur américain Michael Phelps, sportif le plus titré de l’histoire des Jeux olympiques, a évoqué sa dépression et son engagement pour la santé mentale des athlètes.

Invité d'honneur du festival "Demain le Sport" organisé par franceinfo, avec France Télévisions et L'Equipe, à la Maison de la Radio et de la Musique, le nageur américain Michael Phelps, sportif le plus titré et le plus médaillé de l’histoire des Jeux olympiques, a notamment partagé son expérience face à la lutte contre la dépression et parlé de son engagement pour que soit davantage prise en compte la santé mentale des athlètes.

"Je fais face à la dépression et à l'anxiété presque tous les jours", a témoigné le champion, évoquant sa descente aux enfers. "Je sais ce que c'est que d'être dans un moment sombre et de ne plus vouloir vivre. (...) J'essaie toujours d'apprendre de nouvelles astuces, d'apprendre pour me procurer de nouveaux outils pour m'aider à me frayer un chemin, dans la vie. (...) Je sais qu'il y a des gens qui éprouvent des sentiments similaires. Je veux donc essayer de leur apporter de l'aide, l'aide et les soins dont ils ont besoin et qu'ils méritent."

Une majorité de champions concernés

Cannabis, alcool, somnifères... Pour alerter sur les souffrances liées à la pression et à la solitude des athlètes, la légende de la natation a produit en 2020 un documentaire dédié à la question et intitulé "The Weight of Gold" ("Le poids de l’or"), dans lequel il apparaît aux côtés d’autres stars olympiques. Selon lui, "75 % ou plus" des champions ont pu être confrontés à la dépression.

"Je ne pense tout simplement pas qu'il y ait eu assez de personnes qui s'ouvraient et parlaient de ces choses", analyse Michael Phelps qui se veut optimiste : "les temps ont définitivement changé. Les sportifs s'ouvrent, ils en parlent, ils essaient de s'aider eux-mêmes. Je pense donc qu'ils doivent commencer à prêter attention, à prêter attention à leur bien-être physique, mais aussi à leur bien-être mental. Parce qu'en tant qu'athlètes, si nous avons une main cassée, nous allons la réparer. On va se faire opérer. Si quelque chose ne va pas dans la tête, personne ne sait comment gérer ça. Je pense donc que nous devons simplement continuer à apprendre de plus en plus sur ce sujet pour aider les personnes qui souffrent."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Mieux former les sportifs mais aussi leur entourage est l'une des clés pour faire évoluer la situation estime Michael Phelps : "Je pense que tout le monde doit être équipé d'outils pour aider ceux qui ont à traverser cette situation. Je ne sais pas si l'entraîneur est peut-être la meilleure personne pour intervenir, mais il doit absolument être conscient de ce qui se passe et connaître les bonnes mesures à prendre lorsqu'il voit un athlète en difficulté. Je sais que ça peut aussi être intimidant pour un athlète ou effrayant de vivre quelque chose comme ça sans savoir à qui tu peux parler. Donc je dirais que oui, j'encourage les gens à parler à quelqu'un en qui ils ont confiance. Et, vous savez, quand je parle de mon équipe et de mon entourage, mon équipe est restée la même tout au long de ma carrière. Depuis que je suis devenu professionnel jusqu'au moment où j'ai pris ma retraite. Chaque membre de cette équipe n'a pas changé et n'a toujours pas changé. Vous devez donc trouver des personnes en qui vous pouvez avoir confiance et qui veulent vous aider."