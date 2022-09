VIDÉO - Santé publique France lance une campagne pour "faire bouger les ados"

Santé Publique France lance, ce jeudi, une campagne pour faire bouger les ados, avec une vidéo sur le ton de l'humour. Le but est d'inciter les parents à proposer des activités sportives à leurs ados, malgré les nombreux refus et l'attrait des écrans.

"Du tennis ? Non. Du foot ? Non. Du skate avec tes potes? Non merci". La mine blasée, ces ados répondent "non" à toutes les propositions de leurs parents pour les faire bouger. La vidéo publiée ce jeudi par Santé Publique France, dans le cadre d'une nouvelle campagne pour inciter les parents à faire bouger leurs ados, parlera sans doute à de nombreuses familles. "Faire bouger les ados, c'est pas évident. Mais les encourager c'est important", conclut le film sur le ton de l'humour.

Cette vidéo et les supports de la campagne seront diffusés pendant un mois à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux ou encore au cinéma. En octobre, un deuxième volet de la campagne s'adressera directement aux adolescents et les invitera à relever un défi d'activité physique par jour.

Pas assez de sport et beaucoup trop d'écrans, encore plus depuis le Covid

La campagne se fonde sur les résultats de plusieurs études, qui confirment que les ados ne pratiquent pas assez de sport ou d'activités physiques. Une première étude, réalisée en 2015, a montré que parmi les enfants de 6-17 ans, seulement 50,7% des garçons et 33,3% des filles atteignaient la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) : pratiquer au moins 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée par jour. Passé l'âge de 10 ans, une nette baisse de l'activité physique est observée, davantage marquée chez les filles : sur la tranche d'âge 11-14 ans, 33,7% des adolescents et 20,2% des adolescentes atteignent cette recommandation.

Par ailleurs, la proportion de jeunes passant trois heures ou plus devant un écran chaque jour atteint 45% chez les 6-10 ans, 70% chez les 11-14 ans, 71% chez les filles et 87% chez les garçons de 15-17 ans. "Ce constat a certainement été renforcé par le Covid", estime auprès de l'AFP Anne-Juliette Serry, responsable de l'unité alimentation et activité physique chez Santé publique France.

Les parents surestiment l'activité physique de leurs ados

Une étude qualitative menée par Santé publique France avec Kantar public a aussi montré que les parents ont fréquemment le sentiment que le niveau d'activité de leur enfant est suffisant, perception qui se fonde sur des critères non objectifs ("il n'est pas en surpoids", "il se sent bien", "il fait du sport à l'école").

Le sport, un atout pour la santé physique et mentale

Santé publique France rappelle que la pratique sportive chez les jeunes améliore leur capacité cardiorespiratoire, musculaire, leur santé métabolique et la santé de leurs os, les aide à maintenir un poids sain, et a aussi un impact sur la santé mentale et la gestion du stress.