VIDÉO - Série d'été : découvrez l'histoire des soldats anglais enterrés au cimetière de Lignières-Orgères

Dans notre série d'été sur France Bleu Mayenne, dédiée aux anecdotes, personnalités locales ou encore des cimetières mayennais, on poursuit ce mercredi avec l'histoire de ces cinq soldats anglais, membre d'équipage d'un avion qui s'est écrasé en juin 1940 sur Lignières-Orgères, dans le Nord-Mayenne.

Comme chaque jour de la semaine sur France Bleu Mayenne, on s'intéresse dans notre série de l'été à une anecdote, une personnalité locale, un cimetière ou encore des loisirs particuliers en Mayenne. Ce mercredi, on se rend à Lignières-Orgères, dans le Nord-Mayenne, pour découvrir l'histoire de cinq soldats anglais enterrés dans le cimetière depuis l'année 1940. Leur avion s'est écrasé en juin 1940, selon deux théories, soit bombardé par les Allemands soit suite à un problème mécanique.

Suivez les guides, Bernadette Lebouc, habitante de Lignières-Orgères et élue dans la commune et Henri Lemaitre, il avait 5 ans en juin 1940 et habitait près du lieu du crash. C'est en vidéo.