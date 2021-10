VIDÉO - SOS racisme illumine le Pont-Neuf en hommage aux victimes du massacre du 17 octobre 1961

Ce samedi soir, le Pont-Neuf à Paris s'est éclairé de feux d'artifices rouges et or en hommage aux victimes du massacre d'Algériens le 17 octobre 1961 à Paris. L'initiative était portée par SOS racisme, alors que le jour même Emmanuel Macron a reconnu des "crimes inexcusables pour la République".

Le Pont-Neuf à Paris en sang et or. Dans la nuit de samedi à dimanche près de la Cathédrale Notre-Dame, SOS racisme a rendu hommage par une mise en scène pyrotechnique aux victimes du massacre d'Algériens le 17 octobre 1961 sous l'autorité du préfet de police de l'époque Maurice Papon. Ce samedi, Emmanuel Macron le chef de l'État reconnaît "les crimes commis cette nuit-là sous l’autorité de Maurice Papon".

En soirée, la Seine est devenue rougeoyante, des feux d'artifice ont mimé les balles tirées par la police il y a 60 ans. Puis des iris d'Alger ont symboliquement été jetés dans le fleuve.

Sur place des témoins de l'époque comme Bachir Ben-Aissa Saadi, qui avait 14 ans ce jour de 1961 et avait voulu venir depuis le bidonville de Nanterre "réclamer la liberté". "Il y avait des corps de tous les côtés, j'avais très peur", la répression, dit-il, fut "un véritable traumatisme", moins de six mois avant les accords d'Evian qui devaient mettre fin à la Guerre d'Algérie.

Le 17 octobre 1961, quelque 30.000 Algériens avaient manifesté pacifiquement à l'appel du FLN contre un décret du 5 octobre. Le préfet de police Maurice Papon y conseillait "de la façon la plus pressante aux travailleurs algériens de s'abstenir de circuler" dans les rues de Paris et de la banlieue parisienne après 20H30. Dix mille policiers et gendarmes avaient été déployés. La répression fut sanglante avec plusieurs manifestants tués par balle dont les corps furent pour certains jetés dans la Seine. Le nombre de morts est estimé par les historiens à au moins plusieurs dizaines.