VIDEO : Stéphane Le Foll "il faut que les réformes soient justes, sociales"

Réunion pendant deux jours au Mans des 32 députés de la nouvelle gauche. L'occasion de faire le point avec Stéphane Le Foll sur l'actualité de la rentrée et les municipales de 2020 au Mans.

Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'agriculture et député de la 4ème circonscription est notre invité ce mardi sur France Bleu Maine.

France Bleu Maine : après avoir été ministre de l'agriculture, porte-parole du gouvernement, pendant cinq ans on vous a vu quotidiennement sur le devant de la scène, aujourd'hui vous êtes "seulement" député de la Sarthe, est-ce que les journées ne sont pas un peu longues ? Comment ça va ce matin ?

Stéphane Le Foll : les journées sont toujours aussi longues, est-ce qu'elles sont toujours aussi occupées surement pas. La pression n'est pas la même et donc il faut tout simplement se réadapter. Ça crée tout de même un certain vide et il faut occuper ce vide. Je fais beaucoup de vélo, et de la course à pied, en Sarthe.

France Bleu Maine : l'actualité politique, c'est le depuis hier et jusqu'à ce soir (mardi 19) au Mans le premier rassemblement du parti de "la nouvelle gauche", quels sont les objectifs de cette réunion ? Vous mettre en ordre de bataille par rapport à la loi de finances qui arrive ?

Stéphane Le Foll : la Sarthe a été choisit car on est les deux départements avec l'Ardèche où il y a deux députés socialistes. L'objectif, c'est de préparer la rentrée avec des discussions sur le logement, les APL, et sur les questions institutionnelles et ainsi pouvoir se caler sur des positions.

France Bleu Maine : aujourd'hui, vous diriez que vous êtes avec ou contre le gouvernement Macron ?

Stéphane Le Foll : je vais prendre deux exemples. Les propositions de Nicolas Hulot sur la prime à la casse, sur les chaudières et les rénovations, ça va dans le bons sens. En revanche, la loi de finances, la suppression de l'ISF, la mise en place d'un prélèvement forfaitaire unique, là ça ne va pas. Il y a de quoi discuter et réaffirmer ce que l'on doit être en tant que socialiste. C'est à dire faire des réformes mais avec un objectif de justice, sociales. Sur la question de la fiscalité, ce n'est pas juste. Par contre, ce qu'a proposé Nicolas Hulot, ça va dans le bon sens. J'étais ministre il y a encore cinq mois, je vais appeler à manifester, non; il faut être un tout petit peu sérieux.

France Bleu Maine : sur les municipales au Mans, Jean-Claude Boulard a fait savoir qu'il ne se représenterait pas en 2020, alors vous allez dire, c'est encore loin chaque chose en son temps mais est-ce que ça vous tente la mairie du Mans ??

Stéphane Le Foll : j'ai déjà répondu à cette question, c'est dans trois ans. Il y a à partir de là à continuer le travail qui a déjà été engagé avec le maire qui s'appelle Jean-Claude Boulard. Ce travail doit se faire dans la sérénité et dans la cohérence. La question de savoir si ça me tente, ça ne vaut que si on sait ce que l'on veut faire. La Sarthe et le Mans ont des atouts, ils ont aussi des faiblesses. Il faut engager des réflexions. Je vais prendre par exemple la question des 24h. 24h, c'est une marque mondiale, il n'y a pas beaucoup de villes, qui lorsque vous vous baladez dans le monde entier, vous dites que vous venez du Mans, et on vous répond : ah les 24h. J'ai déjà engagé avec Pierre Fillon, un travail sur le Mans Ressort, c'est-à-dire comment on redonne aux 24h, cette capacité à être un lieu d'innovation. Je pense en particulier à la voiture à hydrogène, voilà un sujet sur lequel il faut continuer de travailler".