VIDEO - Suez nettoie les tuyaux d'eau avec de la glace

Pour la première fois en Vaucluse, Suez a utilisé des paillettes de glace pour enlever rouille et dépôts gras dans 800 mètres de canalisation d'eau potable à Velleron. La technique est rapide, elle économise l'eau et réduit le temps de coupure d'eau pour les usagers.

Velleron, France

A Velleron, cette nouvelle technologie a été utilisée hier par Suez pour nettoyer 800 mètres de canalisation. Les riverains se plaignaient d'une eau parfois colorée à leur robinet. Suez a utilisé des paillettes de glace pour décaper les tuyaux d'eau potable. Cette technologie était utilisée pour la première fois en Vaucluse.

Un coulis de glace pour dégraisser les tuyaux

Le principe est simple : on pousse de la glace en paillettes dans les tuyaux et elle va racler la canalisation. C'est aussi très complexe car il faut un camion spécialement conçu par Suez pour produire la glace. Matthieu Bossé est le démonstrateur de ce coulis glacé. Il déteste l’eau chaude pour entretenir les tuyaux : "l’eau chaude n’est pas écologique et ce n’est pas la meilleur solution car on n’a pas l’effet abrasif de la glace. La consistance de la glace frotte sur les parois de la canalisation et décroche les dépôts les plus gras. Ces déchets sont ensuite évacués"

Les paillettes de glace passent partout

On ne voit rien, on n'entend presque rien : le coulis glacé travaille en silence dans la conduite souterraine sous une pression de trois bars. La glace passe partout dans les canalisations, c’est son principal avantage pour Yann Pontieu de Suez en Vaucluse : "les paillettes de glace gèrent très bien les coudes, les vannes, les réductions ou les augmentations de diamètre des canalisations".

La gêne aux usagers est plus courte parce que l’opérations dure une demie journée à une journée. Un usager va être coupée le matin et remis en service le soir. En une heure, les paillettes de glace peuvent nettoyer jusqu’à 2 km de canalisations.

Technologie innovante, coûteuse mais économique

A Velleron, c'était la quatrième fois seulement que cette technologie était utilisée en France. Les paillettes glacées sont peut-être la solution adaptée au département. Yann Pontieu explique : "en Vaucluse, on a une variation de 60% des consommations d’eau selon la saison en Vaucluse. En hiver, on a tendance à avoir des dépôts. L’été avec la consommation d’eau qui augmente, ça se décolle et ça colore l’eau. C’est pas forcément sale mais c’est désagréable pour les abonnés."

Cette eau sale est ensuite récupérée dans un camion pour être traitée. 15 000 euros pour nettoyer 2 kms. C'est cher mais la consommation en eau est mille fois moins importante qu’avec une technique classique. Le temps d'intervention est réduit à une journée au lieu de trois.