VIDÉOS - Suivez en direct les petits Gardois qui parlent avec Thomas Pesquet depuis la station spatiale internationale

Dix élèves de l'école de Boissières et dix de celle de Saint-Dionisy ont le privilège de s'entretenir avec Thomas Pesquet. Un contact entre le Gard et la station spatiale internationale située à 400 kilomètres au dessus de la terre. Un bonheur en direct et intégral.

Ce jeudi, à 9h30 précises un contact sera établi, entre les élèves de Saint-Dionisy et ceux de Boissières dans le Gard et la station spatiale internationale, (ISS). Une rencontre rare et attendue avec le spationaute français, Thomas Pesquet. À vivre en direct et en vidéo !

Les deux écoles Gardoises attendent cette liaison depuis six mois. Six mois de préparation intensive. Le contact entre ciel et terre devrait durer 10 minutes. Les enfants, depuis la salle Vergèze-Espace, interrogeront l'astronaute sur les conditions de vie à bord de la station spatiale internationale. Une vingtaine de questions, aussi, sur les missions que doit accomplir dans l'ISS, Thomas Pesquet. Et ils sont prêts.

À Boissières, ils veulent tous, ou presque, devenir astronautes