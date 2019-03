VIDEO - Suivez l'équipe France Bleu à Glisse en coeur, faites un don

Par Vincent Vivien, France Bleu Pays de Savoie

24 heure de ski en relais et de concerts au profit d’une cause. En onze ans, Glisse en cœur est devenu l’événement caritatif n°1 de la montagne française. Pour la première fois, les samedis 23 et dimanche 24 mars, une équipe France Bleu rejoint la course pour un maximum de dons.