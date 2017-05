EN DIRECT - Rugby : ASM Clermont - Saracens : suivez la finale en vidéo

L'ASM Clermont Auvergne affronte les Saracens, tenants du titre, ce samedi en finale de la Champions Cup, la Coupe d'Europe de rugby. Suivez la rencontre en direct sur France Bleu mais aussi en vidéo depuis la place de Jaude à Clermont-Ferrand.

Ce samedi est un jour particulier à Clermont-Ferrand et dans toute l'Auvergne, l'ASM affronte les Saracens en finale de la Coupe d'Europe de rugby. Battus par Toulon en 2013 et 2015, les Auvergnats devront s'imposer devant les tenants du titre dans cette compétition. Près de 3.000 supporters jaunes et bleus ont fait le voyage jusqu'en Ecosse et plusieurs milliers sont attendus sur la place de Jaude à Clermont où la municipalité à installer deux écrans géants pour l'occasion.

Revivez la première période depuis la place de Jaude avec le son de France Bleu !

Toutes les équipes de France Bleu Pays d'Auvergne se mobilisent pour vous faire vivre en direct cet événement depuis 17h jusqu'à 21h depuis le stade de Murrayfield à Edimbourg mais aussi en images sur notre page Facebook au plus près des supporters la place de Jaude.