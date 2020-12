VIDEO - Sur le Vendée Globe, Maxime Sorel vous souhaite un joyeux Noël depuis son bateau V and B Mayenne

Le skipper Maxime Sorel a fêté Noël et le réveillon du 24 décembre à bord de son bateau V and B Mayenne. Il navigue actuellement dans l'Océan Pacifique, il se rapproche du Point Nemo. Après plus de 40 jours de course, Maxime Sorel est 10ème de ce tour du monde à la voile.

Profitez de ces moments, parfois en famille, même en solo

Depuis son bateau, le skipper vous souhaite un "joyeux Noël" dans une vidéo postée ce 24 décembre sur Twitter, avec en fond, des chants de Noël. Pour marquer le coup, Maxime Sorel va pouvoir manger quelques chocolats.

"Ici, sur le V and B Mayenne, tout va bien, on est aussi en train de préparer les fêtes. J'espère que la dinde est en train de se faire farcir, que le four préchauffe. Profitez de ces moments, parfois en famille, même en solo. Un bon film sous un plaid, sur le canapé, moi je suis preneur ! J'écoute de la musique, des chants de Noël, ça change de "The Fugees" pour manœuvrer donc c'est cool. Joyeux Noël à tous !", dit-il dans sa vidéo.