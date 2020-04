VIDÉO | Tarnos : une chanson contre les violences conjugales

Elles représentent l’essentiel des gardes à vue depuis le début du confinement. Les violences conjugales. "Tout est partie de ce sentiment d'impuissance, alors que nous sommes confiné(e)s", explique Lise Toussaint, à l'origine d'une chanson pour dénoncer ces actes.

La femme, chargée de communication à la mairie de Tarnos, l'a appelé « Montendre ». "Un jour le train que je prenais s’est arrêté à Montendre (en Charente-Maritime) et ce nom m'est ensuite revenu lors d’un fait-divers."

Avec des chanteuses basques et landaises

"À la base, nous étions dix, et à partir de là, les copines en questions en ont parlé autour d'elles [...] et en une journée ce nombre est passé à 50-60 personnes, des Landes et du Pays Basque, prêt à participer aussi, apporter sa pierre à l'édifice. Des chanteuses d’ici également, comme Coralie Cazabal et le duo Pauline & Juliette. C'est un ami syrien de Bayonne, Jean, qui a composé la musique."

C'est à la fois touchant de voir un tel élan de solidarité, mais aussi inquiétant. Dans le groupe, il y a des femmes qui ont été victimes et elles nous disaient : 'si j'avais entendu des textes comme ça, il y a 20 ou 30 ans, je n'aurais pas eu la même histoire de vie'. L'auteure des textes ajoute : "Il y a la volonté très forte, dire à celles qui sont victimes : 'Non, les filles, le problème ce n'est pas vous. Ce n'est jamais celui qui subi les violences qui en est responsable'."

Une cagnotte pour la cause

Un message positif et des situations décrites, réalistes. "Il fallait que le texte soit suffisamment explicite pour _toucher même les personnes qui ne sont pas victimes_, les voisins, les gens autour [...] pour qu'on arrête de se poser des questions, savoir si on est suffisamment légitime pour intervenir et appeler les secours."

Parallèlement à la chanson, une levée de fonds a été lancée pour la Fondation des Femmes.