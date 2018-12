VIDEO : téléphone coupé sans explication à la veille de Noël, ce pâtissier se retrouve démuni

A une semaine de Noël, la ligne fixe de ce pâtissier-chocolatier de Blain (44) ne fonctionne plus. Depuis 15 jours, impossible de lui passer commande par téléphone. Son commerce est en danger assure t'il. L'opérateur Orange n'a pas encore trouvé ce qui dysfonctionne.

Olivier Sécher dans son arrière boutique auprès de son téléphone qui ne fonctionne plus.

Blain, France

Depuis le 3 décembre, depuis 15 jours donc, ses clients ne peuvent plus le joindre au téléphone. Il a fait une demande de changement de box. Et depuis plus rien. Ligne coupée. Comme si son numéro n'existait pas. L'opérateur Orange n'apporte pour le moment aucune solution. Olivier Sécher est pâtissier-chocolatier. A une semaine de Noël, ça tombe très mal. Devant sa devanture place Jean Guihard, face à l'église à Blain (44), il ne décolère pas.

Contacté, l'opérateur Orange ne sait pas encore ce qui a dysfonctionné. Il espère avoir une réponse et solutionner ce cas dans la journée de ce mardi.