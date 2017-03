VIDÉO - Tessa Worley superstar au Grand Bornand

Le retour d’une championne chez elle ; Hier soir au Grand Bornand, plusieurs centaines de personnes ont acclamé Tessa Worley. La skieuse de retour à la maison avec dans ses valises un deuxième titre de championne du monde de géant et le globe de cristal de la discipline.

Elle est apparue au balcon de la mairie. Tessa Worley (27 ans) a longuement été applaudie par plusieurs centaines de personnes et notamment les enfants du Grand Bo, les yeux brillant d’admiration pour leur championne. Pour l’occasion, la station des Aravis avait fait les choses en grand en invitant une trentaine d’anciens champion du ski français dont Jean Claude Killy et Marielle Goitschel. Cet hiver, Tessa Worley a remporté le titre de championne du monde de géant (en février à St Moritz) et la coupe du monde de la discipline. Cela faisait quatorze ans que plus aucune skieuse française n’avait réussi à décrocher un globe de cristal. Une saison en or qui méritait bien une grande fête !

