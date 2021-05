VIDÉO - "Tous en terrasse" en Mayenne : premier café, premier ciné, revivez notre matinée spéciale

France Bleu Mayenne fête la réouverture des terrasses, des lieux de culture et des commerces ce mercredi 19 mai. Votre radio est en direct du restaurant "Le 7e art" pendant toute la journée. Revivez les premières heures de direct en images.

Ce mercredi 19 mai est un jour particulier. Les terrasses des bars et restaurants, les musées, les cinémas, les parcs zoologiques, les commerces "non essentiels" rouvrent leurs portes après plusieurs semaines ou plusieurs mois de confinement.

Un jour particulier que France Bleu Mayenne a décidé de célébrer en délocalisant ses studios pour neuf heures de direct au le restaurant "Le 7e art" dans le centre-ville de Laval. Nos reporters parcourent le département à la rencontre des Mayennais qui profitent du déconfinement. Revivez cette matinée spéciale.

Il est 6h ! C'est parti pour neuf heures de direct !

En direct du restaurant, Philippe Guitton lance la matinale de France Bleu Mayenne accompagné par Armelle Roque et Stéphanie Denevault. Gauthier Paturo et Maïwenn Bordron se promènent à Laval et dans le département à la rencontre des habitants.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



6h01 - Matthieu vient profiter de son premier café

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



7h50 - Les terrasses de la ville prennent vie

Le jour s'est levé et le soleil pointe le bout de son nez en Mayenne. Les averses sont très rares. Les bars reprennent vie et chacun reprend ses habitudes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



8h - A La-Bazouge-des-Alleux, on déconfine aussi

L'Atelier du Vieux Moulin a installé des barnums rouges et blancs pour couvrir sa terrasse en ce jour de réouverture.

L'Atelier du Vieux Moulin a installé des barnums rouges et blancs pour couvrir sa terrasse en ce jour de réouverture. © Radio France - Gautier Paturo

8h08 - Le festival "Les trois éléphants" a une surprise !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



8h30 - Le Cinéville de Laval accueille ses premiers spectateurs

Pour marquer le coup, le Cinéville de Laval propose des séances du matin à tarif réduit. Les premiers spectateurs sont arrivés vers 8h30. Evelyne, une habituée parle d'un acte "militant".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



10h - Les boutiques rouvrent

Les commerces non-essentiels sont de nouveau autorisés à ouvrir leurs portes. Certains ont déjà des carnets de rendez-vous bien garnis après plusieurs semaines de fermeture.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



11h - Les clients seront-ils là ?

Inquiétude des commerçants : les clients seront-ils présents pour cette première journée ? Vont-ils attendre le week-end ou les soldes pour venir faire leurs achats ?

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



France Bleu Mayenne poursuit sa journée spéciale en direct de la terrasse du restaurant "Le 7e art" à Laval. Retrouvez-nous à partir de 16h et jusqu'à 19h. Nous serons aussi à Château-Gontier et au Refuge de l'Arche qui rouvre au public.