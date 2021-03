VIDEO - Trois chênes de la forêt de Vouillé-Saint-Hilaire pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris

Comme d'autres avant elle, la forêt domaniale de Vouillé-Saint-Hilaire, près de Poitiers, participe à sa manière à l'immense chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Trois chênes, abattus ce vendredi sur une parcelle d'exploitation vieille de presque 200 ans, iront remplir les stocks destinés à la charpente de la flèche de Notre-Dame, détruite dans l'incendie d'avril 2019. La sélection des arbres a suivi des critères très précis.

On est un peu fiers, on se dit qu'on participe à quelque chose- Mathieu Mourier, élagueur

Hauteur, diamètre, qualité du bois, ont été soigneusement évalués par l'Office national des forêts avant qu'une équipe composée d'un bûcheron et de deux élagueurs se charge d'abattre l'arbre. "Pour le faire tomber sans l'abîmer, on 'effourche' les arbres, pour éviter tout risque de fissure" explique Mathieu Mourier, élagueur. Il n'en est pas à son premier arbre. Mais ceux-ci ont une valeur particulière. "Pour une fois, on coupe des arbres et on sait à quoi ils vont servir ! On est un peu fiers, on se dit qu'on participe à quelque chose."

Ce sont plus de 1.000 chênes qui ont été sélectionnés partout en France, dans les forêts publiques comme privées, pour la flèche et sa charpente. D'autres seront abattus plus tard pour le reste de ce gigantesque chantier qui a pour ambition de reconstruire à l'identique la cathédrale.