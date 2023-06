VIDEO : trois immeubles nîmois envahis de cafards, les habitants vivent l'enfer

Depuis un mois, les habitants de la résidence Fernand Granon, de la résidence André Pescayre et de la résidence Saint-Gilles à Nîmes vivent un enfer. A la nuit tombée, les cafards envahissent les lieux. "Ils sont partout. On les entend courir dans la rue, dans les escaliers, dans les couloirs" peste Ilham qui vit là avec ses enfants. Comme elle, Catherine, qui habite l'un des immeubles, n'ose pratiquement plus sortir le soir. "On a peur que ces bêtes nous montent dessus. Quand on marche sur elles, on a l'impression d'écraser un œuf. C'est dégoutant" précise-t-elle. Certains habitants en ont même trouvé dans leur appartement. "J'en ai tué un dans ma salle de bain et pourtant, je réside à l'étage" affirme Nabila. Conséquence, tout le monde vit avec ses fenêtres fermées malgré la chaleur.

Les bailleurs dans le viseur des habitants

Les habitants de ces trois immeubles dont la rue est privative ont sollicité leurs bailleurs pour trouver une solution. Il s'agit de Grand Delta, d'un Toit pour Tous et de Semiga. "Quand on a un jour de retard pour payer notre loyer, ils savent nous trouver. Mais quand on a besoin d'eux, il n'y a personne" lâche Audrey. Certaines habitantes ont même contacté l'ARS, l'agence régionale de santé. "Ces cafards sont porteurs de maladies, c'est donc un problème de santé publique" conclut Isabelle.

Les habitantes du quartier se mobilisent © Radio France - GJ

Un cafard tué sur une terrasse - CF

Les cafards - HG

Contacté, Un Toit pour Tous qui gère la résidence le Saint-Gilles affirme "qu'un traitement des parties communes et des logements à l'exception d'un a été fait ce lundi 19 juin 2023 via la société Ortec". La ville de Nîmes, qui n'est pas responsable d'un point de vue règlementaire dans cette affaire puisque la rue Frédéric Granon est privative, a tout de même fait le lien entre la DDTM, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, et les bailleurs pour qu'une action de désinsectisation concertée soit mise en place rapidement.