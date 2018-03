Ce jeudi 8 mars, sur la plage de Calais, trois phoques, recueillis et soignés pendant deux mois par la Ligue Protectrice des Animaux (LPA), ont été remis à l'eau. Une centaine de curieux sont venus les conduire jusqu'à la mer. Reportage en images.

Calais, France

Vous les avez peut-être vu prendre le large ? Ce jeudi 8 mars, sur la plage de Calais, trois phoques ont été remis à l'eau. Ils ont été recueillis et soignés pendant deux mois par la Ligue Protectrice des Animaux (LPA) dans le Calaisis. Une petite centaine de curieux sont venus dire au revoir à Ever, Lily et Oscar.

Les personnes qui ont trouvé les trois phoques sur le littoral, il y a deux mois, ont pu ouvrir leurs cages pour les libérer. © Radio France - Laura LAVENNE

Lily, phoque gris, retrouvé aux Hemmes d'Oye © Radio France - Laura LAVENNE

Chaque année, une quarantaine de phoques échouent sur le littoral de la Côte d'Opale © Radio France - Laura LAVENNE

Leur cas n'est pas isolé. C'est même très commun dans le Calaisis. Chaque année, une quarantaine de phoques s'échouent sur le littoral. Il existe deux espèces. Des phoques veaux-marin l'été et des phoques gris l'hiver. Si vous en croisez pendant vos promenades sur la plage, la Ligue Protectrice des Animaux du Calaisis rappelle qu'il ne faut surtout pas les approcher de trop près et s'ils ne retournent pas dans l'eau par eux-mêmes, il faut alors appeler la LPA au 03.21.34.76.02.