VIDEO - "Tuer sa compagne n'est pas un drame familial, c'est un assassinat", Nadine Lorin, déléguée aux droit des femmes

Par François Desplans, France Bleu Touraine

La Touraine a vécu un sinistre dimanche. Deux femmes tuées par leur ex-compagnon. Hier, pouvoirs publics, associations et organismes sociaux réfléchissaient au futur protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Sur un an, ces violences augmentent de 25 %.