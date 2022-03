VIDEO - Ukraine : déjà 100 m3 de colis collectés par les sapeurs-pompiers du Gard

La collecte de matériels médicaux et paramédicaux organisée par les sapeurs-pompiers du Gard, en faveur de l'Ukraine, est un vrai succès. Elle s'arrête ce jeudi soir.

Eric Agrinier, chef de la communication et responsable de la citoyenneté et du volontariat aux sapeurs-pompiers du Gard (Nîmes)

Les sapeurs-pompiers du Gard eux aussi sont mobilisés pour venir en aide aux victimes de la guerre en Ukraine. Ils ont lancé une collecte de matériels médicaux et paramédicaux sur l’ensemble des centres de secours et l'élan de générosité ne faiblit pas. Près de 100 M3 de colis répondant aux demandes sont d’ores et déjà collectés. Compte tenu des volumes à traiter puis à acheminer vers la frontière de l’ Ukraine, le SDIS 30 a décidé de stopper sa collecte à compter de ce jeudi 18h.

Par ailleurs, la Fédération Nationale des sapeurs-pompiers de France engage une opération d’envergure et naturellement, le SDIS 30 et l’Union Départementale des sapeurs-pompiers du Gard vont intégrer ce processus. "C’est donc dans ce cadre que l’acheminement vers les populations nécessiteuses sera organisé. L’organisation du convoyage des dons est déjà en cours".

"Les sapeurs-pompiers du Gard remercient sincèrement et chaleureusement l’ensemble des donateurs (citoyens, professionnels, entreprises ou collectivités…) pour leur générosité et leur réactivité"