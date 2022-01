VIDEO Un appel à candidature lancé pour 18 emplacements de bouquinistes à Paris

Mythiques boîtes vertes cherchent repreneurs. En tout, la mairie de Paris a choisi de remettre en jeu 18 concessions de bouquinistes, sur les 241 dans la capitale. Un emplacement délivré gratuitement, sous réserve de vendre des livres. Mais la municipalité n'a reçu que 25 candidatures.

Véritable symbole de Paris, ces boîtes vertes sont occupées par des libraires amateurs, professionnels et surtout passionnés. Leur moyenne d'âge est en "sensible augmentation ces 15 dernières années... On a besoin de sang neuf !", reconnaît Jérôme Callais, président de l'association culturelle des bouquinistes de Paris.

Un métier qui reste difficile, soumis aux aléas climatiques, au bruit de la rue et surtout au salaire non garanti. "Il faut pouvoir nous démontrer de cette passion du livre ancien, il faut aimer les rencontres et les rencontres insolites. _On cherche une diversité de profils_", estime Olivia Polski, l'adjointe en charge du commerce à la mairie de Paris. Une commission tranchera entre les différentes candidatures. En attendant, il est possible de postuler ici.