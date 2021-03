VIDEO - Un an après, cet ancien malade du Covid rencontre ses sauveurs, les soignants de l'hôpital de Brive

Depuis un an, nous sommes habitués à évoquer les cas de Covid. Mais cette crise laisse des traces, au moins psychologiques, à ceux qui ont été touchés comme ceux qui ont soignés les malades. Témoignages à l'hôpital de Brive, au service de réanimation.

C'est une rencontre très émouvante qui a eu lieu au service réanimation de l'hôpital de Brive. Dans cette grande salle, éclairée par la lumière du jour, Jean-Claude Daschier attend ses sauveurs. Cet ancien salarié dans les télecoms, âgé de 62 ans, a été frappé de plein fouet par la Covid l'an dernier, le 22 mars 2020. Il ne tient son salut que par l'intervention des médecins et des soignants du service réanimation briviste.

Plus de 2 mois de calvaire

"J'ai été l'une des premières victimes" raconte sans détour Jean-Claude Daschier. Pendant plus d'une semaine, il va se demander ce qui le touche. Le dimanche soir, il n'en peut plus. Avec sa famille, il décide de se rendre à l'hôpital, où il est accueilli par un médecin. Il ne laisse pas planer le doute : il s'agit bien de la Covid. "On l'aura la bête, m'a-t-il dit, mais ça va être long. Ce sont les derniers mots envoyés par SMS à ma femme" raconte, les yeux embués de larme, Jean-Claude Daschier. Le 22 mars 2020, il est intubé. Pendant trois semaines, il va vivre sédatisé, dans un semi-coma.

Ecoutez - La rencontre entre Jean-Claude Daschier et ses soignantes Copier

Stéphanie Boissarie est infirmière. Pour elle aussi, l'arrivée du coronavirus a été synonyme de grande peur. Déjà, car comme sa collègue, Aurélie Cardoso, elle a été parmi les premières à fermer le service pour devenir secteur covid. Avec les rituels : enfiler les combinaisons pour soigner les patients, alors que la "trouille est là". "D'un coup, on a vu des gens décompenser rapidement. Je me suis vu en pleine journée pleurer lors d'un repas en me disant : 'je vais le ramener à mes enfants et tous nous contaminer'" Heureusement pour elle, elle sera épargnée par cette maladie "insidieuse, vicieuse" dit-elle.

Un merci sincère aux soignants de Brive

Au fur et à mesure, de manière dramatique, les soignants apprennent à maîtriser cette maladie, et a éviter les intubations, comme celle qu'a connu Jean-Claude Daschier. "C'est presque un échec pour nous, les intubations" estime Stéphanie Boissarie. "M. Daschier n'est pas passé par l'étape de la ventilation non-invasive"

"On voit que la maladie est passée à travers notre soutien, qu'elle est plus forte que nous"

Mais les soignants se relèvent, et repartent au combat. Jean-Claude Daschier s'en sortira. Après 18 kilos de perdus - "et 20 ans d'âge pris" souligne le sexagénaire -, il quitte Brive pour Monfaucon dans le Lot, où il subira une rééducation après avoir perdu de la force musculaire. Le 27 mai, il reviendra chez lui, après une longue convalescence. Depuis, il se plait à rendre hommage aux médecins, infirmières et aide-soignantes du service de réanimation, "ces soignants dans l'ombre qui ont fait un travail extraordinaire"

"Parce que je n'ai aucune gloire a être là, c'est grâce à ces soignants"

Aurélie Cardoso, bien que très touchée par ces messages, hoche de la tête. "Vous êtes courageux de vous être battu. Il faut avoir beaucoup de courage" pour avoir traversé cela, dit l'aide-soignante. Tous vaccinés, ils espèrent désormais que l'année 2021 ne ressemblera pas à l'année 2020.