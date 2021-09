A Saint-Martin-Vésubie, 91 maisons ont été entièrement détruites par la tempête Alex et 67 partiellement, dont certaines se retrouvent suspendues au-dessus du lit de la rivière. C'est le cas de la villa des Cèdres, une maison rose Belle Epoque, qui sera finalement détruite.

VIDEO - Un an après la tempête Alex, la maison d'Isabelle est inhabitable à Saint-Martin-Vésubie

Isabelle Monin a eu la peur de sa vie dans la nuit du 2 au 3 octobre 2020. Elle vit dans une maison Belle Epoque, qu'elle a achetée et rénovée avec son mari en 2013, et sent le sol trembler.

"J'étais seule ce soir là, ma voisine qui habite la ferme en-dessous est venue me chercher et nous sommes restées chez elle. Toute la nuit, on a entendu la Madone et le Boréon se déchainer. C'était très angoissant".

Une partie de la maison qui datait de 1895 a été emportée par les eaux, ainsi que le jardin, un terrain de pétanque. "Le gros de la maison a tenu parce qu'il y a 1m20 de fondations je pense. On était pourtant dans une zone verte, aucun risque d'inondation, ni d'avalanches" commente Isabelle Monin. Deux jours après la tempête, la propriétaire a attendu qu'une tyrolienne soit mise en place pour regagner avec son chien le village sur l'autre rive. Elle a d'abord été hébergée par des amis avant de louer un appartement avec son mari.

Une grosse fissure traverse désormais la bâtisse devenue inhabitable.

Il sera impossible de reconstruire à cet endroit. Isabelle Monin a reçu pour le moment 20% de la valeur vénale de sa maison par son assurance. Eligible au fonds Barnier, débloqué par l'Etat, elle attend que les Domaines évaluent le montant de la maison, mais les procédures sont longues. La préfecture a des centaines de dossiers à traiter après le passage de la tempête Alex.

On a du attendre dix mois pour que notre assureur nous informe qu'on allait être remboursé seulement à hauteur de 20 % de la valeur vénale estimée par l'expert et pour apprendre qu'il faudrait compter sur le fonds Barnier pour le reste. Or, ma voisine qui est dans la même situation a été davantage indemnisée par sa compagnie d'assurance.

La sinistrée trouve le temps long et ne comprend très bien pas les différences de traitements en fonction des assurances. "Autant j'étais très optimiste dès le lendemain de la tempête, de voir que j'étais en vie, que la maison n'avait pas été entièrement détruite, j'ai eu une chance inouïe, une demi-heure de pluies supplémentaire et la maison aurait pu être emportée. Mais désormais, je suis sceptique et triste que la situation évolue différemment en fonction des cas."

D'ici la fin de l'année, les propriétaires dont les maisons ont été entièrement détruites recevront l'indemnisation du fonds Barnier. Mi-octobre, les premiers dossiers passeront devant le notaire, et après expropriation, il faut un mois pour percevoir l'indemnisation.